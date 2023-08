Schumacher, all'asta la Ferrari F2001B: dove, quando e i precedenti

ROMA - Il pezzo forte dell'asta in programma tra il 16 e 19 agosto a Monterey, in California, da Sotheby's, una delle più importante case d'asta mondiali. Si tratta della Ferrari2001B , monoposto utilizzata da Michael Schumacher in due occasioni nella stagione 2002 con la Ferrari , quella del titolo quinto iridato per il campionato tedesco . Nel primo caso, nel GP d'Australia, Schumacher vinse al termine di una gara dalle mille emozioni, mentre nell'appuntamento successivo, in Malesia, il ferrarista giunse terzo , partendo dal primo posto in griglia.

Record di vendita?



Non sarà ovviamente la prima volta in un'asta per una rossa guidata da Schumacher. Nel 2022 infatti è stata venduta la F2003-GA, per una cifra record di 14,9 milioni di dollari, che ha letteralmente distrutto il precedente primato detenuto dalla F2001, che nel 2017 fu aggiudicata per la cifra di 7,5 milioni di dollari. Per questo telaio specifico, il 215, utilizzato da Schumacher per quelle due gare, e mai sceso dal podio, c'è il rischio che possa essere superata la cifra dell'ultima vendita dello scorso anno.