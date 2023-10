F1, Perez e le critiche ricevute: “Perché nessuno parla di Russell?”

ROMA - Il due volte campione del mondo Max Verstappen ha creato un connubio praticamente perfetto con la sua Red Bull, che lo ha portato a dominare in lungo e in largo anche il Mondiale 2023 di Formula 1. L'olandese probabilmente conquisterà il suo terzo titolo già in questo fine settimana in Qatar, ma dall'altra parte del box c'è una situazione completamente inversa. Sergio Perez, infatti, ha dimostrato di non poter reggere minimamente il confronto con Verstappen, in particolar modo nella parte centrale della stagione.