Diretta Qualifiche F1 GP Qatar 2023: dove vederle in tv

LOSAIL - Tutto è pronto per il Gran Premio del Qatar, valido come diciottesimo appuntamento della stagione 2023 di Formula 1. Weekend molto importante, quello che si disputerà sul circuito di Losail, in quanto arriva un importantissimo matchpoint per Max Verstappen, che vede ormai il titolo nelle sue mani, ma dietro di lui infuria la lotta per il secondo posto sia tra i piloti che, soprattutto, tra i costruttori. Inoltre, in questo round avrà luogo anche la quarta Sprint stagionale, per cui il programma del GP sarà diverso dal suo format consueto. Ecco quindi che le prime, e uniche, prove libere si terranno alle 15:30 di venerdì 6 ottobre, con le qualifiche, che varranno solo per la gara domenicale, al via alle 19:00. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e NOW, mentre in chiaro verranno trasmesse solo le qualifiche, in differita a partire dalle 22:00 su TV8.