Leclerc furioso sulla strategia Ferrari: "Che c... dite?"

AUSTIN - Il Gran Premio degli Stati Uniti 2023 di Formula 1 è stato ormai consegnato agli archivi e la Ferrari ne esce con luci ed ombre. Buon avvio nel venerdì con la conquista della pole positione da parte di Charles Leclerc e il suo secondo posto nella sprint race. Ieri sera, invece, il pilota monegasco si è dovuto accontentare soltanto di un sesto posto per via di un errore di strategia da parte del team. Ad onor di cronaca poi Leclerc è stato squalificato ed ha perso il suo piazzamento, favorendo il terzo posto del compagno di squadra Carlos Sainz .

Leclerc furioso con il team

La frustrazione di Charles Leclerc è apparsa evidente sin dalla prima sosta effettuata ai box con grande ritardo rispetto al resto dei diretti avversari, che in questo modo hanno avuto la possibilità di rosicchiargli preziosi secondi. La Ferrari ha provato a mettere una pezza proponendo il piano C, ma la risposta del monegasco è stata piccata: "Che c***o dite, così rovinerei ancora di più la mia gara". Anche una volta conclusa la corsa Leclerc ha risposto in malomodo al suo team, che si era complimentato per la gestione delel gomme: "Non importa se portiamo a casa un risultato di m***a".