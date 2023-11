F1, Mercedes saluta Mike Elliott: ufficiale l’addio dell’ingegnere britannico

ROMA - La Mercedes decide di cambiare le carte in tavola in vista della prossima stagione e ufficializza la separazione con Mike Elliott. L'ingegnere britannico nel corso di questi ultimi anni ha contribuito in maniera importante alla crescita della scuderia, raggiungendo i successi con Lewis Hamilton e Nico Rosberg, ma adesso ha deciso di prendere altre strade. Elliott, inoltre, all'inizio del 2023 era stato promosso al ruolo di Chief Technical Officer, ma la sua permanenza a quanto pare non è durata molto.