F1, chance per Vesti in Mercedes: in pista nelle FP1 del Messico

ROMA - La Formula 1 è ufficialmente in vacanza e tornerà in scena nell'ultimo fine settimana di agosto con il Gran Premio d'Olanda. Piloti e team potranno sfruttare questo lungo periodo di sosta per ricaricare le batterie, ma anche per provare a trovare una svolta in questa stagione. La Mercedes, per esempio, andrà a caccia di una soluzione che le consenta di poter vincere almeno una gara, ma allo stesso tempo pensa anche al futuro. La scuderia tedesca è sempre attenta alla linea verde e per questo motivo è pronta a dare una chance a Frederik Vesti.