Ferrari, Vasseur sulla scelta delle gomme: “Puntiamo tutto sulla gara”

SAN PAOLO - La Ferrari non ha chiuso ampiamente giù dal podio la Sprint Race del Gran Premio del Brasile di Formula1 . Il quinto posto di Leclerc e l'ottavo di Sainz sono frutto di una scelta precisa: sacrificare qualcosa nella Sprint, per poi provare a ricavare il massimo nella gara di domenica. Situazione spiegata dal team principal della Ferrari , Frederic Vasseur, il quale, intervistato da Sky Sport al termine della gara, ha sottolineato: "Ci siamo concentrati di più sulla gara lunga, per domani avremo due set nuovi di gomme medie e una soft, spero sia un vantaggio - queste le parole di Vasseur -. Stiamo cercando di fare del nostro meglio, lo abbiamo fatto oggi portando a casa qualche punto, peccato che abbiamo dovuto gestire perché si stava surriscaldando il motore. Sulle mescole, abbiamo fatto la stessa scelta della Mercedes, e la nostra gestione è stata migliore della loro. Domani dovremo fare più o meno lo stesso. Il team principal ha poi concluso sottolineando che: "Come sempre la partenza sarà cruciale perché è molto più semplice guidare con la pista sgombra".

Vasseur elogia il format della Sprint: "Così ogni sessione è decisiva"

Ai microfoni di Sky Sport, il team principale della Ferrari, Frederic Vasseur ha analizzato anche il nuovo format della gara Sprint che quest'anno è andato in scena per sei volte e in Brasile ha visto la sua ultima apparizione stagionale: "Per i fan, penso che i weekend con le Sprint siano positivi, perché ogni sessione diventa cruciale, si possono fare punti o ci sono qualifiche. Per i team è un po’ diverso, perché dipende tanto dalle mescole che possiamo usare".