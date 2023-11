Ferrari, il realismo di Leclerc: "Ottimista sì, ma per vincere..."

SAN PAOLO - Charles Leclerc ha conquistato il quinto posto nella Sprint Race del Gran Premio del Brasile di Formula 1. Il pilota della Ferrari è apparso però ottimista, nell'intervista a Sky Sport, in vista della gara di domani: "Oggi non siamo andati male rispetto alle Mercedes, ma se guardiamo soprattutto le McLaren, hanno fatto un grande passo avanti, ora sono costantemente meglio di noi su tutte le piste - così il monegasco -. Ho fatto un po’ di fatica nella prima parte di gara, perché bisognava gestire la temperatura del motore. Per domani sono ottimista però non credo di poter vincere. Il target è battere le Mercedes.