Ferrari 250 GTO del 1962 venduta all'asta per 48 milioni di euro

L'ultima asta di RM Sotheby's di New York ha riservato un'interessante sorpresa agli appassionati e ai collezionisti, tutti con gli occhi puntati su uno speciale esamplare in vendita: una Ferrari 250 GTO del 1962 . Speciale perché è l’unica Tipo 1962 a essere stata utilizzata in gara dalla Scuderia . A quanto è stata venduta? 51,7 milioni di dollari ( quasi 48,3 milioni di euro). L’auto (numero di telaio 3765) vanta nel suo palmares anche un primo posto di classe alla 1000 chilometri del Nürburgring del 1962. Anche se non riuscì a completare la 24 Ore di Le Mans dello stesso anno (causa problemi di surriscaldamento).

Torniamo alla cifra di vendita, che nonostante non abbia superato i 60 milioni di dollari previsti come stima d’asta, stabilisce un primato, battendo i 48,4 milioni di dollari (circa 44,7 milioni di euro) sempre di una Ferrari 250 GTO, sempre venduta da RM Sotheby’s, ma nel 2018. Ma c’è di più. La Ferrari in questione è anche la seconda auto più costosa venduta all’asta, dietro solo alla Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé che nel 2022 è stata acquistata per la bellezza di 135 milioni di euro (124,7 milioni di euro).

Motore e gare d'epoca

La Ferrari 250 GTO del 1962 in origine montava un V12 da 4,0 litri in grado di erogare circa 390 CV. Ma dopo l’insuccesso di Le Mans, citato sopra, il motore viene sostituito con un’unità standard da 3,0 litri. Nel 1985 l’auto arriva poi negli Stati Uniti, e viene utilizzata per corse di vetture d’epoca e nel 2011 conquista il Best of Show al Concorso d'Eleganza di Amelia Island.

Investimento per il futuro

Sebbene la cifra di vendita sia altissima, chi l’ha acquistata potrebbe aver fatto un affare. La vettura, infatti, è stata fornita al nuovo proprietario con tutte le schede ufficiali e i documenti di preparazione delle gare, provandone la provenienza storica e facendone aumentare il valore in futuro.

