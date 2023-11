Ferrari, Vasseur assicura: “A Las Vegas avremo delle carte da giocarci”

ROMA - La Ferrari è reduce da un deludente weekend in Brasile e ora ha voglia di riscattarsi al più presto, cogliendo l'occasione al volo nella novità del Gran Premio di Las Vegas 2023. Il team principal Frederic Vasseur ha parlato con grande ottimismo negli ultimi giorni, dicendosi fiducioso di mettere in pista una buona prestazione. Secondo il francese la squadra ha svolto un buon lavoro nel corso delle ultime settimane e spera che i due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz siano in grado di convertirlo anche sul tracciato.