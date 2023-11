Ferrari, a Las Vegas Sainz fermato da un tombino, Fp1 cancellate

LAS VEGAS - Partenza flop per il Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo appuntamento del campionato del mondo di Formula 1. La prima sessione di prova libere termina in anticipo dopo che la Ferrari di Carlos Sainz è stata gravemente danneggiata in seguito al passaggio sopra un tombino che si trovava lungo il tracciato. Secondo gli accertamenti a provocare il danno, che ha portato prima alla bandiera rossa e poi alla cancellazione della sessione, sarebbe stato il cedimento della cornice del tombino.