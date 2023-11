Ferrari, Sainz carico per Las Vegas: "Che sensazioni, non vedo l'ora di..."

LAS VEGAS - Carlos Sainz nel corso di questa stagione di Formula 1 è stato l'unico pilota in grado di interrompere il dominio delle Red Bull che, con Max Verstappen e Sergio Perez , hanno vinto praticamente tutte le gare. Lo spagnolo è riuscito a portare a casa la vittoria a Singapore e adesso spera di poter ottenere dei buoni risultati anche a Las Vegas. Le sensazioni, come dichiarato dallo stesso Sainz , sono positive e per questo motivo si potrebbe avere una bella occasione di riscattare il Brasile.

Sainz: "Il circuito si adatta meglio"

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, nel corso della conferenza stampa del Gran Premio di Las Vegas 2023, ha espresso le proprie sensazioni in merito al weekend: "Ho sensazioni migliori che nelle gare recenti, più che altro perché il circuito sembra che possa adattarsi meglio a noi rispetto agli ultimi. Non vedo l'ora di provare la pista. Lunghe rette, come a Monza, curve strette, come a Monza o Singapore. Forse nelle prime due curve non saremo così veloci, ma nel resto della pista, la Ferrari dovrebbe essere migliore e spero che questo ci offra una buona opportunità".