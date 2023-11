Ferrari, Sainz vince la Netflix Cup con il golfista Thomas. Ma il trofeo…

LAS VEGAS - La Ferrari è subito protagonista nella settimana del Gran Premio di Las Vegas 2023 di Formula 1 . Lo spagnolo Carlos Sainz , infatti, ha preso parte alla Netflix Cup insieme al golfista Justin Thomas : si tratta di una competizione organizzata dalla nota piattaforma che ha visto in campo piloti della Formula 1 e, per l'appunto, golfisti. Un'interessante iniziativa che precede l'evento più importante di questo weekend, che segnerà il grande ritorno della F1 nella città del Nevada.

Sainz, il trofeo viene distrutto

I festeggiamenti di Carlos Sainz e Justin Thomas, però, non sono durati molto poiché lo spagnolo ha fatto cadere il trofeo conquistato a terra, facendolo andare in mille pezzi. Una scena che ha destato stupore e sorrisi tra i presenti e che ha ricordato quanto accaduto qualche mese fa proprio in Formula 1. Allora fu Lando Norris a calpestare il trofeo vinto da Max Verstappen al termine del Gran Premio di Ungheria. Nella gara successiva in Belgio si è verificata una situazione analoga, questa volta con protagonista il solo olandese.