Sainz, clamoroso Ferrari: non corre in Qatar, il motivo

LOSAIL - Carlos Sainz non correrà la gara del Gran Premio del Qatar, valevole per la diciottesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota spagnolo non potrà scendere in pista per una perdita dal serbatoio della sua Ferrari, che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca non essendo risolvibile per la partenza delle ore 19. La scuderia di Maranello scenderà quindi in pista con il solo Charles Leclerc, pronto a scattare dalla quinta posizione in griglia.