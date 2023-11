Suzuki a favore dell'ambiente: pianterà 11 ciliegi giapponesi a Torino

Prendersi cura del pianeta è un atto d'amore. Renderlo un posto sicuro e sano è un impegno, oltre che una vera e propria missione, di cui dovrebbero farsi carico tutti. E Suzuki lo fa, cercando con il suo lavoro - a favore dell'ambiente -di ridurre le emissioni. La filiale italiana della Casa di Hamamatsu, in collaborazione con il Torino Football Club , squadra di cui è main sponsor, lo ha dimostranto con un gesto quanto più calzante: per celebrare infatti la Giornata Nazionale degli Alberi, che cade oggi, martedì 21 novembre, ha deciso di donare alla città di Torino 11 ciliegi giapponesi sakura che saranno piantati in una zona prossima allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Il progetto di Suzuki

La scelta del numero 11 ha poi una sua logica e significato: undici sono i giocatori di una squadra di calcio e undici sono anche gli anni di partnership che legano Suzuki Italia e la società granata. La messa a dimora delle piante verrà completata nei primi mesi del 2024, nel momento più indicato per la loro salute, che poi una volta dati i suoi frutti contribuirà a migliorare la qualità dell'aria.

Non è la prima volta che Suzuki opera in tal senso nel capoluogo piemontese: la messa a dimora degli alberi a Torino è avvenuta precedentemente anche in altre zone come il Parco Piredda, la Venaria, il Parco naturale della Mandria, e presso le scuole limitrofe alla sede Suzuki, per un totale di 166 alberi.