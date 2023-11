Ferrari perde potere: terremoto nella classifica dei 100 migliori brand al mondo

Il pregio del Made in Italy è ovviamente noto in tutto il mondo. L'eccellenza italiana abbraccia diversi settori, dalla food, all'arte, dalla moda all'automotive. Interbrand, azienda che crea lavori di Brand Strategy, Experience Design e Brand Valuation per i principali marchi globali, ha stilato la classifica di quelli che hanno ottenuto maggior valore economico, tra i quali figura anche la Ferrari. La classifica vede sul primo gradino del podio Apple per l'undicesimo anno consecutivo, superando il valore di mezzo trilione di euro. Al secondo e al terzo posto si posizionano Microsoft e Amazon, ma sono i marchi del settore dell'automotive a prendersi numerose posizioni di prestigio.