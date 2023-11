L'ex Milan che ora vive vendendo Ferrari e Lamborghini: ve lo ricordate?

Nella storia calcistica, Nigel de Jong è uno fra quelli più ricordati, in primis per essere stato nella squadra del Manchester City e del Milan , poi per aver vinto una Premier League e una FA Cup, ma anche per il suo spirito combattivo sul campo da calcio. Dopo aver svestito i panni di centrocampista, il calciatore si è sistemato gli abiti – come fanno molti – del direttore sportivo, eppure questa non è la sua unica attività.

De Jong ne ha infatti una seconda: vende auto di lusso che gli permettono di guadagnare molti milioni. L'ex centrocampista, dopo aver studiato economia – facoltà che sicuramente l'avrà aiutato nel suo ruolo di imprenditore – ha fondato un'azienda di vetture di lusso, la Continental Cars. L'obiettivo, per De Jong, è sempre stato quello di vendere solo i veicoli più belli, tanto da possedere per l'appunto Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Aston Martin e Rolls Royce.

L'attività

Per il dirigente sportivo, parte della sua abilità a fare affari la deve al nonno. Basandoci su quanto riportato dal The Sun, De Jong ha detto: “Mio nonno era uno degli amministratori delegati della Ford in Olanda e ho visto da vicino come si è sviluppato come uomo d'affari. Era sempre puntuale, si assicurava che i pagamenti non fossero mai in ritardo, prestava attenzione al servizio e dava ai clienti un extra, assicurandosi sempre che l'azienda e la sua famiglia fossero stabili. Lo ammiravo e, fuori dal campo, volevo essere come lui. Penso anche che la sua professionalità sia qualcosa che ho portato con me anche da calciatore".

La sua clientela, poi, come sottolinea lui stesso, è davvero variegata. Interagisce con calciatori, sceicchi mediorentali, ma anche uomini d'affari e collezionisti. Sfruttando dunque conoscenze e consigli dategli dalla madre, secondo la quale il calcio non doveva essere l'unica strada da perseguire, De Jong è stato capace di crearsi un mini-impero. E dobbiamo ammetterlo: ci ha proprio saputo fare!

