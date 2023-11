Fiat Panda 4x4: per i 40 anni di un simbolo arriva un regalo speciale

Disney fa sognare la Fiat Topolino: arrivano 5 auto davvero speciali

Reloaded by Creators

Il progetto “Reloaded by Creators” ha riportato alla vita la Panda 4x4 Heritage del 2001 attraverso un attento restauro conservativo. Con il suo motore da 1108 cc e 54 CV meno di 40mila km percorsi e interni impeccabili, la Panda 4x4 Heritage è ora pronta per nuove avventure e si presenta come il simbolo dei 40 anni di stile italiano. La vettura è attualmente in esposizione all'Heritage Hub ed è appunto in vendita, pronta per entrare nella collezione di un fortunato appassionato.

Generazioni diverse, animo avventuroso

La storia della Panda 4x4 inizia nel 1983, quando la Fiat decide di trasformare la versatile utilitaria in un robusto veicolo fuoristrada in collaborazione con la società Steyr-Puch. La vettura, equipaggiata con un sistema 4x4, ha affrontato raid in diverse parti del mondo. Le generazioni successive hanno sempre mantenuto l’anima avventurosa della Panda 4x4: la seconda, a partire dal 2004, ha vinto il titolo “Car of the Year 2004” e si è confermata come la fuoristrada più venduta in Italia per tre anni consecutivi. La terza generazione, a partire dal 2012, ha ridefinito gli standard off-road, combinando dimensioni compatte, agilità da city car e potenza fuoristrada. La Panda 4x4 ha affrontato sfide complicatissime, partecipando alla Dakar nel 2017 e vincendo la sua categoria. Oltre alle imprese professionali, la Panda è stata protagonista del Panda Raid, un rally nel deserto marocchino senza navigatori satellitari.

Stellantis e l'hub di economia circolare a Torino: qui rinascono le auto