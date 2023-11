Stellantis e l'hub di economia circolare a Torino: qui rinascono le auto

La prima fase

Con l’inaugurazione, prende il via la prima fase del progetto, che ha l’obiettivo di estendere la vita di componenti e veicoli, garantendo loro una durata più lunga. Quando questo non è più possibile, il materiale viene raccolto per il riciclo dall’attività di rigenerazione e da quella di smontaggio dei veicoli a fine vita, quindi reintrodotto nel ciclo di produzione per originare nuovi pezzi e nuovi veicoli.

Le parole di Tavares ed Elkann

“L’Hub di Economia Circolare raccoglie competenze e attività volte a creare un centro di eccellenza in Europa - ha dichiarato Carlos Tavares -. Stiamo industrializzando il recupero e il riutilizzo sostenibile dei materiali, dando vita a nuove tecnologie e competenze mentre cresciamo nel settore. Il nostro impegno nella rigenerazione, riparazione, riutilizzo e riciclo non solo alleggerirà la pressione sul nostro pianeta, ma porterà anche valore finanziario a Stellantis, salvaguardando il nostro futuro mentre trasformiamo il nostro modello di produzione e consumo”. “Questo nostro ulteriore investimento a Torino dimostra l’impegno di Stellantis verso l’Italia nel contesto evolutivo del settore e anche la capacità delle comunità dove siamo presenti di rinnovarsi costruendo il loro futuro - ha continuato il presidente John Elkann -. Quando tutti i soggetti coinvolti e Stellantis condividono la stessa ambizione e concordano su un percorso comune, le idee diventano realtà, e l’Hub di Economia Circolare che inauguriamo oggi ne è la prova. Sarà uno stabilimento modello nel settore automobilistico che coniuga rispetto ambientale e sviluppo economico”.

Il progetto

Per l’hub, Stellantis ha investito 40 milioni di euro. Il lavoro si svolge in un’area totale di 73.000 metri quadrati, di cui 55.000 metri quadrati sono stati recuperati riconvertendo una struttura parzialmente inutilizzata e riciclando più di 5.000 tonnellate di metallo proveniente da risorse obsolete. Anche le attrezzature e i macchinari utilizzati nella struttura sono stati recuperati (da altre sedi), garantendo un risparmio del 55% rispetto all’acquisto di nuove attrezzature. Attualmente ci sono 170 dipendenti, ma l’obiettivo è averne circa 550 entro il 2025.

