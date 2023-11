F1, Sainz quinto nei test di Abu Dhabi. Ocon è il più veloce

ABU DHABI - Il 2023 della Formula 1 si è ufficialmente concluso. Dopo il Gran Premio di Abu Dhabi vinto domenica dall'imprendibile Max Verstappen, nella giornata odierna i piloti sono tornati sulla pista di Yas Marina per svolgere i classici test di fine stagione, che hanno visto protagonisti tanti giovani. Il più veloce della giornata è stato il francese Esteban Ocon a bordo dell'Alpine in 1.24.393, un crono che gli ha permesso di battere quello realizzato dalla Ferrari di Carlos Sainz, che aveva resistito per quasi l'intera sessione. Lo spagnolo alla fine ha chiuso quarto alle spalle di O'Ward e Vesti, mentre Charles Leclerc non è andato oltre il decimo posto.