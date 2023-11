The Bus Collective, come trasformare un autobus in un resort di lusso

Al giorno d'oggi anche un autobus dismesso può diventare un resort di lusso. Il progetto si chiama The Bus Collective e si trova a Singapore : la struttura si configura come una sorta di villaggio turistico ma a cinque stelle e ogni stanza è realizzata all'interno di un autobus a un piano completamente ristrutturato.

Bus Collective, mai visto un autobus così lussuoso

Il Bus Collective rompe gli schemi della vacanza tradizionale e della tipica struttura alberghiera, diventando un luogo ideale dove godersi un soggiorno divertente e atipico con il proprio partner, con amici o con la famiglia. Con un servizio impeccabile, comfort di lusso e una posizione mozzafiato, si configura come il primo resort nel sud-est asiatico a trasformare autobus dismessi in camere eleganti per gli ospiti. Questo innovativo concetto, mai visto prima a Singapore e nella regione, offre una nuova vita agli autobus, integrandoli nel cuore di Changi Village.

Con oltre 8.600 metri quadrati di spazio e 20 camere per gli ospiti, il resort si fonde perfettamente con lo scenario di Changi Village. Tra ristoranti, negozi, attrazioni e piscine. Il prezzo? Circa 362 euro a notte, non un prezzo eccessivamente alto se si considera l'unicità di un posto del genere. Questo progetto non solo ridefinisce l'idea di resort, ma contribuisce attivamente alla cultura e all'ecosistema locale, un esempio tangibile di come il riuso e il riciclo possano trasformare il turismo.

