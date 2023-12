Alfa Romeo, sarà addio alla F1? Lontano l'accordo con la Haas

ROMA - La stagione di Formula 1 2023 si è conclusa e potrebbe aver rappresentato anche l'ultima presenza dell' Alfa Romeo nel Mondiale . Il marchio italiano, infatti, non ha rinnovato la partnership con Sauber e da tempo è in cerca di una soluzione che possa permettergli di continuare ad orbitare all'interno del circus automobilistico più importante del mondo. Il tempo per raggiungere nuovi accordi è sempre meno dato che la nuova stagione è già alle porte e, per questo motivo, al momento il futuro dell' Alfa Romeo sembra essere lontano dalla Formula 1 .

Alfa Romeo-Haas, niente accordo

Sin dallo scorso Gran Premio di Monaco erano emerse delle indiscrezioni in merito ad una possibile nuova collaborazione tra l'Alfa Romeo e la Haas in vista della prossima stagione. Nei mesi successi, però, non è arrivato nessun annuncio a tal proposito e neanche al termine dell'ultimo Gran Premio di Abu Dhabi sono arrivate delle novità. Stando a quanto riportato da 'RacingNews365' le trattative tra Alfa Romeo ed Haas si sarebbero bloccate negli ultimi mesi. Le parti non sono riuscite a mettersi d'accordo su come dovrebbe essere la sponsorizzazione del marchio italiano per un team di proprietà statunitense.