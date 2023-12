F1, la Williams conferma Sargeant: completata la griglia per il 2024

ROMA - Logan Sargeant sarà alla guida della Williams anche per la stagione 2024 di Formula 1 . A dare l'annuncio per il rinnovo del contratto è stato lo stesso team di Grove, tramite i propri canali social. Si viene così a completare la griglia del prossimo anno, dato che quello dello statunitense era l'unico sedile a rischio, viste le prestazioni non esaltanti dello statunitense nella sua stagione da rookie nel paddock. Sargeant, infatti, ha chiuso con un solo punto in classifica, decisamente lontano dai 27 conquistati dal compagno Alexander Albon.

Williams, i motivi del rinnovo di Sargeant

Secondo le voci trapelate nelle scorse settimane, sono diversi i profili scartati dalla Williams: tra tutti, Mick Schumacher, che però non è mai stato considerato un'opzione concreta, alla pari di Felipe Drugovich e Theo Pourchaire. Inoltre, dopo aver toccato il punto più basso a Monza, dove non ha dato le risposte sperate in un circuito favorevole, nell'ultima parte di stagione Sargeant è riuscito a mostrare i segnali di miglioramento richiesti dal team principal James Vowles. Al di là di qualche incidente, i dati hanno dimostrato una tendenza positiva nelle prestazioni dello statunitense, che si è meritato la fiducia almeno per il prossimo anno, in cui la Williams conta di fare un altro passo in più in termini di prestazioni.