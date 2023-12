Cerca moto online: ne trova una, ma è quella che gli avevano rubato

Era disperato perché gli avevano rubato la moto solo poche settimane fa e mai, questo ragazzo residente in provincia di Napoli , avrebbe immaginato di ritrovarla...online. Si è infatti imbattuto nell'annuncio di vendita online che ritraeva proprio il veicolo che gli era stato sottratto .

Moto recuperata con un piano infallibile

Il giovane, un cittadino di Mugnano, nel napoletano, ha guardato e riguardato l'inserzione per essere certo che si trattasse della moto che gli era stata rubata il 29 novembre scorso. L'individuo ha quindi contattato i Carabinieri, raccontando l'accaduto. Il piano è stato ben studiato: un agente ha contattato l'inserzionista, un 24enne anch'esso residente a Napoli e gli ha dato appuntamento per parlare della possibile vendita e per guardare di persona la moto. Il venditore sembrava frettoloso di concludere l'affare ma, al momento di chiudere la vendita, l'uomo delle Forze dell'Ordine ha palesato la sua identità ed è stato raggiunto dai colleghi.

La moto è stata sequestrata e verrà restituita al suo legittimo proprietario. Il ladro-venditore invece è stato denunciato per ricettazione.

