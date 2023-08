Tampona il fidanzato fermo al semaforo in moto: è grave

È in gravi condizioni l'uomo che è stato portato all'ospedale , in codice rosso, dopo che la fidanzata lo ha tamponato al semaforo , quando lui si era fermato di fronte al rosso in sella alla sua moto , come riporta il Messaggero. L'incidente è avvenuto a Frosinone.

Cosa è successo

Ma come è avvenuto l’incidente? Il tutto è successo nella mattina di domenica 20 agosto e ha coinvolto questa giovane coppia di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. In due viaggiavano separati. Lei in auto e lui in moto. Arrivati nei pressi di un semaforo, la donna non si sarebbe accorta che era scattato il rosso, mentre il fidanzato si era fermato in sella alla sua moto in attesa del verde: sono basti pochi secondi e il giovane è stato travolto, inavvertitamente, dalla compagna al volante della quattro ruote.

L’uomo è stato subito soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno portato all’ospedale in codice rosso. Per adesso si parla di trauma alla colonna vertebrale e alla gamba, ma la situazione è piuttosto delicata.

