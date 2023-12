Allarme bomba a Torino: caos e panico in metropolitana e per le strade

Con la guerra fra Palestina e Israele, in Europa il clima è molto teso. La preoccupazione verso possibili atti terroristici è più alta e sentita nelle grandi città. Oggi, ad esempio, si è trovata coinvolta Torino. Questa mattina qualcuno ha lanciato un allarme bomba per un pacco sospetto abbandonato alla stazione Dante della metropolitana . Per precauzione, considerato che poteva contenere un ordigno esplosivo, la circolazione nel tratto fra Porta Nuova e Bengasi è stata sospesa.

Falso allarme bomba a Torino

Il controllo è stato poi effettuato dalla Polizia con gli artificieri e per fortuna si è trattato di un falso allarme. Dentro il pacco c'erano dei calendari più un foglio con degli insulti contro Israele, ed era stato sistemato in un posto in cui venivano riportati fra l'altro alcuni messaggi contro il paese. Il Gruppo Torinese Trasporti aveva intanto attivato il servizio di bus sostitutivi per sopperire alla chiusura della linea metropolitana. La tratta è stata in seguito riattivata.

