Brivio-Alpine, è rottura: addio dopo tre anni di collaborazione

ROMA - Davide Brivio dice addio all' Alpine . Ad annunciare la separazione dopo tre anni di collaborazione è stata la stessa scuderia francese attraverso una breve nota ufficiale sui social: "Dopo una collaborazione triennale, Alpine Racing si separerà di comune accordo dal Director of Racing Expansion Projects Davide Brivio alla fine del 2023". Brivio, dunque, ha scelto di dedicarsi ad altri progetti e chissà che non ci sia già qualcosa che bolle in pentola, soprattutto in vista vi un eventuale ritorno in MotoGP dopo il trionfo di Joan Mir con la Suzuki del 2020 .

Brivio: "E' stato un orgoglio"

Davide Brivio, dopo l'annuncio ufficiale del suo addio all'Alpine, ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a questa scelta: “È stato un orgoglio per la mia carriera nel motorsport essere coinvolto in Formula 1 con Alpine. Vorrei ringraziare Alpine per avermi dato l’opportunità di vivere un’esperienza in Formula 1, che era il mio desiderio, e anche per avermi dato la possibilità di trasmettere un po’ della mia esperienza ai giovani piloti dell’Alpine Academy. Sono grato ad Alpine per aver accolto il mio desiderio di perseguire altre opportunità che potrebbero presentarsi in futuro”.