MotoGP, Mir scalpita: “Completamente ripreso, mi sento bene”

ROMA – La MotoGP, come noto, tornerà in pista questo fine settimana a Silverstone in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna 2023. Oltre alla lotta per il titolo che vede coinvolti Francesco Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, questa gara vedrà anche il ritorno di due lungodegenti come Pol Espargaro e Joan Mir. Quest’ultimo è reduce dall’infortunio subito al Mugello degli inizi di giugno e adesso vuole provare a riportare la sua Honda ai livelli di un tempo, anche se non sarà affatto semplice viste le grandi difficoltà del compagno di squadra Marc Marquez.