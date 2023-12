Ben 140 trattori tentano il Guinness World Record al Mugello

L'inziativa non solo è mirata a stracciare il record già esistente, ma anche a raccogliere fondi per devolverli in beneficenza

15 . 12 . 2023 16:18 2 min autodromo Scarperiatrattori

© /Agenzia Aldo Liverani S.a.s. Sabato 16 dicembre, l'autodromo di Scarperia a Firenze sarà il palcoscenico di un evento con agricoltori e allevatori del Mugello e alto Mugello pronti a stabilire un nuovo Guinness World Record. Alle ore 18, nel paddock del circuito toscano, ben 140 trattori si allineranno per creare un monumentale albero di Natale, illuminato dai fari degli automezzi agricoli. Trucca il trattore per farlo sfrecciare a 100 km/h: multato e fermato I tentativi precedenti e beneficenza Nel 2019, la provincia di Cuneo ha tentato con 107 trattori, ma è stato nel 2022 che Milano ha conquistato il primato con 131 veicoli. L'iniziativa, ideata da Roberto Paladini, allevatore e agricoltore di Sant'Agata di Mugello, punta a schierare 140 trattori, con la certificazione del Guinness World Records come obiettivo dichiarato. La Proloco di Scarperia ha organizzato un buffet a offerta libera, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Casa Marta. Quest'ultima si impegna nella creazione di un centro di Cure Palliative Pediatriche in Toscana, dedicato ai bambini con patologie croniche complesse. La struttura, situata nei pressi dell'Ospedale Pediatrico Meyer e concessa dalla Caritas di Firenze, sarà ristrutturata e convertita in una struttura sanitaria, con l'inaugurazione prevista per il 2024. Regali originali da mettere sotto l'albero: 7 idee per gli amanti delle auto © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Motori

