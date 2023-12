Ferrari, quando sarà svelata la nuova monoposto: la data di presentazione

Presentazione anticipata

La scuderia ha quindi scelto di anticipare di un giorno l'evento rispetto al canonico 14 febbraio. La decisione è stata spiegata dallo stesso Vasseur: "Volevamo avere un giorno in più per prepararci ai test. Scherzi a parte, abbiamo poco tempo e lo abbiamo già visto in passato, mettere tutto assieme per essere pronti a correre in Bahrain è una bella sfida. In ogni caso, anche altre squadre avevano scelto la data del 14, quindi abbiamo preferito non prenderla anche noi".