Ferrari, speranza Leclerc per il 2024: "Possiamo fare un passo in avanti"

ROMA - La stagione di Formula 1 di Charles Leclerc sicuramente non è andata come si sperava all'inizio dell'anno, ma in termini di duello il monegasco ha dimostrato ancora una volta di poter tenere testa a chiunque. La Ferrari non è riuscita a mettere sin da subito a disposizione di Leclerc una macchina abbastanza competitiva, che si adattasse alle caratteristiche del pilota, ma a lungo andare gli ingegneri sono stati bravi a correggere il tiro. Nella seconda metà di stagione, infatti, la Rossa ha dato filo da torcere agli avversari, nonostante non abbia centrato l'obiettivo del secondo posto nella classifica costruttori per una manciata di punti.

Leclerc: "Stagione non eccezionale"

"Abbiamo imparato molto anche per il 2024 e questo è il meglio che puoi sperare in un anno difficile. Purtroppo non potevamo cambiare molto in questa stagione, ma nel medio termine ora siamo nella posizione di fare un passo avanti. Le caratteristiche di questa vettura in realtà non si adattavano al mio stile di guida. Ci abbiamo lavorato per tutta la stagione e lentamente abbiamo trovato una direzione che mi si addice meglio". Queste le dichiarazioni del pilota della Ferrari, Charles Leclerc, pronunciate durante un'intervista concessa ad Auto, Motor und Sport in merito alla stagione di Formula 1 appena conclusa.