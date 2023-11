Ferrari, la carica di Leclerc: “Farò di tutto per vincere”

LAS VEGAS - Charles Leclerc ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo appuntamento del campionato del mondo di Formula1. Il risultato in qualifica e il bilancio complessivo del weekend hanno dato fiducia al pilota Ferrari che, intervistato da Sky Sport, ha parlato così: "Farò di tutto per vincere. Non ne ho la certezza ma spero di fare un grande risultato, che per me significa appunto la vittoria. Domani voglio la partenza della mia vita. Lavorerò per questo e per trasformare la pole position in vittoria”.