Leclerc in pole, Sainz secondo: doppietta Ferrari a Las Vegas

LAS VEGAS - Charles Leclerc conquista la pole position nel Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo e penultimo appuntamento del campionato del mondo di Formula1. Il monegasco della Ferrari ferma il cronometro in 1:32.726; solo 44 millesimi in meno del il compagno di squadra Carlos Sainz, che però dovrà scontare 10 posizioni di penalità dopo quanto successo nelle FP1, e scatterà quindi dalla sesta fila. Terzo il campione del mondo in carica Max Verstappen che scatterà quindi dalla prima fila, alle spalle di Leclerc. In seconda fila troviamo la Mercedes di George Russel e l'Alpine di Pierre Gasly.