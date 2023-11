Ferrari, Vasseur oltre il risultato: “Soddisfatto ma pensiamo a domani”

LAS VEGAS - Le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula1, hanno visto le Ferrari conquistare le prime due posizioni. Un risultato che il team principal della scuderia di Maranello, Fred Vasseur, ha commentato così ai microfoni di SkySport: "Nel complesso il risultato è molto positivo, fare una doppietta in qualifica per la prima volta qui a Las Vegas è sempre buono". Vasseur ha poi dichiarato: "Più che per il risultato sono soddisfatto perché siamo stati davanti in ogni sessione - per poi sottolineare che -. La qualifica è solo un passo, non il risultato finale. Pensiamo alla gara di domani".