Ferrari, Sainz penalizzato dalla FIA: 10 posizioni per il cambio batteria

LAS VEGAS - Oltre al danno anche la beffa per Carlos Sainz. Il pilota spagnolo è stato costretto al ritiro dalle FP1 del GP di Las Vegas di Formula 1, dopo essere passato su un tombino rialzato che ha causato ingenti danni alla sua Ferrari. L'incidente ha portato all'interruzione della sessione, al conseguente slittamento delle FP2 e ha costretto il Cavallino a sostiturie motore, batterie e centralina della monoposto di Sainz. Proprio il cambio del pacco batterie è costato allo spagnolo una penalità di 10 posizioni in griglia. Il motivo è il numero massimo di unità previste in stagione per la componente in esame, ovvero 2. La Ferrari ha provato invano anche a chiedere una deroga ma la FIA è stata inamovibile.