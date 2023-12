Lady Pogba va pazza per la Formula 1: spunta il messaggio social

Zulay amante della velocità

Paul Pogba non ha mai fatto mistero della sua ricca collezione di auto. Tra le più belle c’è la Rolls-Royce Wraith Black Badge, valutata circa 340mila euro, ma anche la Lamborghini Aventador bianca da 315mila euro. E poi ancora, una Ferrari 812 Superfast da oltre 300mila euro, una Bentley Flying Spur e molte altre. E chissà che a forza di sfrecciare col marito, anche Lady Pogba non si sia innamorata dell'adrenalina. Zulay infatti lo scorso 26 novembre 2023 è stata ospite della Formula 1 per vedere il GP di Abu Dhabi, l'ultimo del Mondiale, che ha visto trionfare Max Verstappen. In quell’occasione, Zulay ha postato video e foto, ma a distanza di un mese continua a mostrarsi entusiasta dell’esperienza. Nell’ultimo post su Instagram, infatti, la biondissima classe 1994 ha pubblicato foto e video quasi a bordo pista, con un breve ma significativo commento “This was fun”, ovvero “È stato divertente”. Non ci sono dubbi: la Formula 1 ha acquistato una nuova appassionata.