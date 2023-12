F1, Verstappen e il rapporto con Lambiase: "Serve un po' di fuoco'"

ROMA - Max Verstappen ha dimostrato di essere un pilota completo nel corso delle ultime tre stagioni di Formula 1 e, per questo motivo, tutti vorrebbero riuscire ad assicurarsi le sue prestazioni. L'olandese, però, ha contratto lunghissimo con la Red Bull e, con ogni probabilità, lo rispetterà almeno fino all'effettiva scadenza fissata per il 2028, poiché nel team austriaco si trova pienamente a suo agio. Il merito di questo successo va sicuramente attribuito anche al rapporto con il suo ingegnere Gianpiero Lambiase .

Verstappen: "Non vorrei un ingegnere monotono"

"Non vorrei mai avere un ingegnere monotono, serve un po' di fuoco e il mio rapporto con Lambiase si basa su questo. E' questo il modo in cui ci piace operare e credo che anche la gente che ascolta i team radio lo adori. Il fatto che alcuni messaggi ricevano tutta questa attenzione, secondo me, è anche un po' colpa della Formula 1. Ad ogni modo il nostro rapporto non è mai cambiato". Queste le dichiarazioni del pilota della Red Bull, Max Verstappen, rilasciate nel corso di una recente intervista ad Autosport, in merito al suo rapporto con l'ingegnere Gianpiero Lambiase.