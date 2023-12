F1, Wolff ammette le sue colpe: "Ecco il mio più grande errore"

ROMA - La Formula 1 ha vissuto un'importante staffetta nel 2021, quando Max Verstappen conquistò il titolo nell'ultimo gara di Abu Dhabi a discapito del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Un momento storico per il circus, che ha rappresentato una sliding door per entrambe le scuderie coinvolte: la Red Bull è tornata ad essere dominante come ai tempi di Sebastian Vettel, mentre la Mercedes si è ritrovata a fare delle scelte diverse che, a distanza di tempo, si sono rivelate sbagliate, come ammesso dal team principal Toto Wolff.