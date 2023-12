Clamoroso in F1, FIA apre un’indagine su Toto Wolff: ufficiale. Il motivo

ROMA - Arriva un importante scossone nel mondo della Formula 1. Nelle ultime ore, infatti, la FIA ha avviato un'indagine sul team principal della Mercedes Toto Wolff e su sua moglie Susie per un potenziale conflitto di interessi. Ad annunciarlo è stata la stessa FIA attraverso una nota ufficiale, nella quale si è detta a conoscenza delle speculazioni dei media in merito all'accusa di uno scambio di informazioni riservate tra un team principal ed un membro della Formula One Management.