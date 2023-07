Wolff, attacco diretto a Verstappen: "Hamilton ostacolato per vendetta"

SPIELBERG - Non mancano le polemiche che vedono al centro Max Verstappen nel Gran Premio d'Austria di Formula 1, ultima tra le quali quella legata a un doppio episodio nella Sprint Shootout di sabato. L'olandese è stato infatti ostacolato da Lewis Hamilton, in maniera non intenzionale. Poco dopo l'episodio è capitato al contrario, con il campione in carica che, sorpassando il britannico in curva 1, ha di fatto rovinato il suo giro lanciato. Sulla questione è intervenuto anche Toto Wolff: "L’errore è avvenuto da parte nostra - le parole del team principal di Mercedes a Sky Sports -La comunicazione tra noi e Lewis non è stata ottima perchè non gli abbiamo dato le informazioni giuste per togliersi dalla traiettoria. Nessuno vuole essere d’intralcio a nessuno perché se intralci, vieni penalizzato. Quindi non era questo l’obiettivo".