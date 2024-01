Fiat, quante novità per il 2024: dalla nuova Panda, alla 600 fino alla Multipla

Il nuovo anno si prospetta carico di appuntamenti per la Casa torinese: tanta l'attesa per il lancio della nuova Panda elettrica a luglio, ma non solo

02 . 01 . 2024 12:53 2 min FiatPandaMultipla

Il 2024 di Fiat si prospetta ricco di novità, a partire dalla protagonista indiscussa, la rinnovata Fiat Panda che si trasformerà in un crossover di segmento B dalle accattivanti linee squadrate e una lunghezza di circa 4 metri. L'appuntamento è fissato al prossimo 11 luglio, in occasione del 125esimo anniversario del marchio, ma non sarà l'unica occasione da tenere d'occhio nel nuovo anno. Guarda la gallery Fiat 600 si mostra alle Cinque Terre Fiat ritira alcune Panda: il motivo del maxi richiamo in tutta Italia Le tre attesissime La nuova Fiat Panda elettrica sarà presentata a luglio 2024 e sarà costruita a Kragujevac, in Serbia. Il modello utilizzerà la piattaforma Smart Car, precedentemente introdotta sulla Citroën ë-C3: alimentata da batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) meno costose, con una capacità di 44 kWh nel caso della Citroën, la Panda elettrica dovrebbe avere un'autonomia fino a 320 km nel ciclo WLTP, con un prezzo di partenza di 23.900 euro. Accanto alla Panda, che vedrà anche una versione ibrida a meno di 15 mila euro, l'altra novità per il 2024 di Fiat sarà il debutto sul mercato della versione ibrida della Fiat 600, già svelata nel 2023 ma disponibile nei prossimi mesi (già ordinabile da novembre). Nell'anno appena iniziato non mancheranno anche aggiornamenti sulla nuova Fiat Multipla, destinata a fare il suo debutto nel 2025. FIAT 500, a Parigi asta glamour per la "spiaggina" dell'Avvocato Agnelli © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Motori

Abbonati per continuare a leggere L'abbonamento Plus+ ti permette di leggere tutti i contenuti del sito senza limiti Scopri ogni giorno i contenuti esclusivi come Interviste, Commenti, Analisi, le Pagelle e molto altro ancora! Plus+ € 5,90 /mese Scopri l'offerta Hai già un abbonamento? Accedi