Che caos a Milano! Consegnati alla Polizia verbali multe con CC errato

Quando arriva una multa, che sia per un parcheggio abusivo, il superamento del limite di velocità, il transitare sulle corsie preferenziali o il passaggio con il rosso, il primo pensiero è: pagarla subito. Questo perché, scaduto il canonico periodo di tempo entro il quale si possono versare i soldi, la sanzione aumenta. E qui però arriva il problema riscontrato a Milano : il bollettino di pagamento della contravvenzione aveva il Conto Corrente errato . Da quanto si apprende, alla Polizia Locale erano stati forniti 10mila verbaili per contestare le multe con il numero di CC errato per il pagamento.

Disastro evitato

Lo sbaglio, pur essendo importante, da quanto si apprende dalle autorità è stato notato in tempo prima che si utilizzassero. Amilcare Tosoni segretario Cisl Funzione pubblica di Milano, si è così espresso: “Sono stati consegnati ai vigili questi 10 mila verbali per contestare le violazioni del codice della strada ma ci hanno segnalato che hanno allegato il bollettino postale con un numero di conto corrente sbagliato. Così il cittadino che riceve la multa si trova un numero errato a chi pagare la sanzione a meno che il vigile non lo corregga al momento con la penna, cosa che è stata suggerita ai colleghi per ovviare all’errore. Ma così il cittadino potrebbe anche avere dei sospetti. Se invece le persone pagheranno la multa a quel conto corrente si vedranno recapitare un verbale raddoppiato perché il loro pagamento non andrà a buon fine”

Arrivate anche le parole di Giovanni Molisse della Cgil, che ha proseguito dicendo che “da approfondimenti sembra che il Comando si sia accorto per tempo dell’errore e nessun cittadino abbia pagato versando su un conto corrente sbagliato. Come Fp Cgil ci auguriamo che ciò corrisponda al vero. I calendari sbagliati ci avevano fatto fare un sorriso amaro ma questa questione, invece, ci fa preoccupare perché stiamo parlando delle “tasche” dei cittadini milanesi.”

Come si è pensato di procedere, dunque? A quanto pare, con la correzione a penna dei verbali. Una scelta non proprio adeguata, che sicuramente scatenerà una serie di lamentele.

