Incidente Dakar, dramma Falcon: lotta tra la vita e la morte, le condizioni

Falcón, il comunicato sulle condizioni

Il suo team, nella serata di lunedì, ha rilasciato un comunicato sulla situazione di Falcón: "La scorsa mattina Carles Falcón è stato ricoverato all'Ospedale di Riyadh nel reparto di terapia intensiva. Rimane in coma indotto mentre i medici continuano a eseguire gli esami previsti dal protocollo. Per il momento, l'intervento sulla frattura della vertebra C2 è stato rimandato perché la priorità attuale è ridurre l'edema cerebrale. Questo lunedì i medici hanno confermato altre lesioni: frattura di 5 costole, del polso sinistro e della clavicola. Carles è accompagnato dalla sua squadra e amici molto stretti che gli offrono il sostegno e l'affetto di cui ha bisogno in questo momento. La sua famiglia è in costante contatto per seguire la sua evoluzione in attesa di potersi recare in Arabia Saudita per stargli accanto. La famiglia e gli amici ringraziano tutti i messaggi di sostegno ricevuti. Continueremo a tenervi informati non appena ci saranno novità".