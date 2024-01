Cortina senza autovelox: quello da mezzo milione di multe è stato spezzato in due

L'autovelox più famigerato in Italia è quello di Belluno, nello specifico di Colle Santa Lucia , che controlla la velocità al Passo Giau . Il motivo per cui non è ben visto è abbastanza "semplice": il dispositivo genera tantissime sanzioni l'anno , tanto che alla sua fine l'importo annuale è di mezzo milione di euro . Qualcuno, forse lo stesso "operatore", chiamato Fleximan, che ha compiuto l'azione a Rovigo , ha deciso così di segarlo con un flessibile per risolvere la situazione .

Si cerca il colpevole

Dopo aver scoperto il danno all'autovelox, l'amministrazione comunale di Colle Santa Lucia si è espressa con una nota diffusa ieri: “In mattinata su segnalazione di alcuni passanti ravvisato l’abbattimento, a lato strada, del palo su cui è installata la strumentazione per il controllo elettronico della velocità al Passo Giau, in località Piezza. Un atto che l’amministrazione comunale ritiene deplorevole ed irrispettoso verso tutta la comunità collese, non abituata a questo tipo di azioni. Anche per il fatto che l’azione si è svolta con tutta probabilità col favore delle tenebre nella giornata di martedì sera.”

Il sindaco, Paolo Frena, ha deciso di denunciare e di provvedere subito alla riparazione del dispositivo. “La volontà — continua a leggere — è quella di tutelare gli interessi del Comune di Colle Santa Lucia e poter individuare l’autore del deprecabile gesto da parte delle Forze dell’ordine. L’amministrazione comunale, con i suoi uffici, si attiverà comunque da subito per ripristinare nel più breve tempo possibile la strumentazione di controllo e valuterà anche l’installazione di un impianto di videosorveglianza affinché situazioni del genere non si verifichino più in futuro.”

