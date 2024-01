AC Future eTH, il camper estensibile è una casa di lusso su ruote

Arto, il camper più lussuoso si basa...su un Fiat Ducato!

Una casa mobile del futuro

La sua caratteristica distintiva è la capacità di espandersi con un semplice tocco, raggiungendo la superficie di 37 metri. Dotato di connettività internet Starlink, assistenti alla guida avanzati e infinite opzioni di personalizzazione degli interni ed esterni, questo camper dispone di tutta l'energia necessaria per il suo funzionamento durante le fasi di stazionamento, grazie al tetto ricoperto da pannelli fotovoltaici retrattili, in grado di generare oltre 25 kWh di energia. Inoltre, il sistema Atmospheric Water Generator integrato in eTH consente di generare fino a 50 litri di acqua potabile al giorno, sfruttando l'umidità dell'aria circostante. Una scrivania/ufficio flessibile e un sistema di intrattenimento integrato completano un ambiente che unisce lavoro e relax.

Arthur Qin, proprietario di AC Future, ha dichiarato: “La nostra collaborazione con Pininfarina sulla eTH non riguarda solo la progettazione di uno spazio abitativo; è un ripensamento del modo in cui le persone vivono l’esperienza off-grid. Con il know-how di Pininfarina nella progettazione di prodotti innovativi in varie industrie, la scelta è ricaduta immediatamente su di loro“, spiega Arthur Qin. “Stiamo cogliendo l’entusiasmo crescente per gli stili di vita mobili e alternativi tra tutte le demografiche, e il nostro approccio innovativo è strategicamente posizionato per fornire un’esperienza unica che si allinei con i valori eco-consapevoli dei nostri clienti".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A&C Future (@acfuturereal)

Non sfreccia, ma è deliziosa: ecco l'auto da Formula 1 di cioccolato