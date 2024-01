Hypercar Ferrari, la formazione mondiale: Kubica, Swartzman e Ye

AF Corse presenta l'equipaggio ufficiale che correrà alla prossima World Endurance Championship. A pilotare la Ferrari 499P saranno Robert Kubica - già annunciato a dicembre 2023 - Robert Shwartzman e Ye Yifei. L'ex pilota di Formula 1 scencerà in pista da campione del mondo in carica di classe LMP2, per il secondo si tratta invece di un ritorno in AF dopo la GT World Challenge Europe-Endurance Cup che lo ha visto trionfare nella 3 Ore di Barcellona. Il curriculum di Yifei riporta invece il successo nella classe LMP2 della Asian e nella European Le Mans Series del 2021.