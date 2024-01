Marquez contro Bagnaia, ora c'è la data: prima sfida in Ducati, dove e quando

In attesa di volare a Sepang per i test in vista del primo appuntamento con la MotoGp , a fine mese è previsto una sorta di antipasto: il 29 e 30 gennaio, sulla pista di Portimao, i piloti Ducati si alleneranno con la Panigale V . La due giorni portoghese sarà l'occasione per vedere il primo confronto annuale tra il campione del mondo Pecco Bagnaia e Marc Marquez , fresco di approdo al Team Gresini. Ma non saranno solo loro i protagonisti , si sfideranno anche gli altri piloti Ducati: Martin, Bastianini, Bezzecchi, Alex Marquez, Di Giannantonio e Morbidelli.

Bagnaia-Marquez il primo "duello" a fine gennaio

Il 29-30 gennaio, in occasione dei test SBK organizzati da Aruba, i piloti della Ducati proveranno la stradale, in quanto da regolamento non è possibile utilizzare i prototipi. E in attesa di sfidarsi in pista durante il prossimo campionato mondiale, Pecco Bagnaia e Marc Marquez avranno l'occasione di studiarsi più da vicino in sella alla stessa moto. Insieme a loro ci saranno anche i piloti factory della superbike.