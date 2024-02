Hamilton, l’incredibile indizio Ferrari giorni prima e il ruolo di Elkann

Quello di Lewis Hamilton. Cinque mesi dopo aver annunciato il rinnovo biennale con la rock star del Circus delle quattro ruote, la Mercedes deve comunicare l’addio anticipato, alla fine di questa stagione ormai alle porte, con il pilota che ha sotto contratto da quando aveva 13 anni. E nel giro di una decina di minuti arrivano da Maranello due righe striminzite ma ricche di significato come una Divina Commedia: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton entrerà a far parte del team dalla stagione 2025, con un contratto pluriennale". Booom.

Hamilton alla Ferrari, finalmente è vero!

Dopo anni di ammiccamenti, rumors e accostamenti tutto è vero: il pilota più vincente della Formula 1 (7 titoli come Michael Schumacher, la record di vittorie, podi e pole: 103, 197 e 104 su 334 gare disputate) dalla prossima stagione vestirà rosso, sostituendo Carlos Sainz il cui contratto quindi non verrà rinnovato. Mai in Ferrari era arrivato un campione simile. Neppure Schumi era così dominante nel 1996 quando lasciò la Benetton. Aveva conquistato due titoli, diventò il Kaiser a Maranello. Quello che non è riuscito a fare Fernando Alonso, il rivale più acerrimo di Lewis fin dal debutto dell’inglese nel 2007 in McLaren, anche lui approdato in rosso da bi-campione ma fermatosi nonostante abbia subito accarezzato il titolo nel 2010. Idem Sebastian Vettel, quattro volte consecutive campione con la Red Bull che ha cercato un rilancio in rosso (2015-2020) nell’era Mercedes (e Hamilton). Fallito.

