C'è una Ferrari LaFerrari "fai da te" che è (quasi) identica a quella da 5 milioni

Proprio uguale all'originale

Il segreto è tutto nella ripresa fedele del modello ma in scala, una trovata geniale per riprodurre in tutto e per tutto il veicolo identico alla realtà. Certo, non è uscito dagli stabilimenti di Maranello, ma stando a vedere la bravura e la minuziosità con il qualche è stato realizzato c'è da complimentarsi con gli artigiani. Il telaio è stato assemblato attraverso la saldatura di tubi metallici, mentre la carrozzeria è stata plasmata con l'utilizzo di argilla, mentre i vetri, statici e realizzati in plexiglass, conferiscono un tocco di autenticità. Per la verniciatura è stato utilizzato il classico "Rosso Ferrari", con addirittura gli stemmi del Cavallino Rampante applicati sul cofano, sulle portiere laterali e sulle ruote. Manca solo una cosa... il motore ibrido da 963 CV. Quello che fa muovere questa LaFerrari made in Vietnam è stato preso da una vecchia Toyota Crown, così trasmissione, impianto frenante, semiassi e mozzi. Mentre per gli scarichi sono stati utilizzati dei tubi dritti e non si hanno notizie sugli interni e sull'impianto elettrico. Insomma le apparenze ingannao e questo 501° non è proprio identico ai 500 usciti dalla fabbrica di Maranello.

Auto è anche su YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella