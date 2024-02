Guida la moto senza aver mai preso la patente: la multa è salatissima

Tampona il fidanzato fermo al semaforo in moto: è grave

Sequestro e sanzione

Il protagonista di questa storia non aveva una patente scaduta, in realtà non l'aveva mai conseguita. Le autorità locali, appena hanno scoperto la gravissima verità sul pilota, hanno proceduto al sequestro della moto, con tanto di pesantissima multa che farà sicuramente passare la voglia all'uomo di prendere di nuovo la moto e scorrazzare in giro. La sanzione ammonta infatti a 5mila euro, una pesante punizione sia per aver messo sé stesso a rischio, sia per aver esposto ad un pericolo mortale gli altri utenti della strada.

